Grupo 'O Moniz' levou 'Carga d’Água' ao festival

'Carga d’Água' é o nome da curta apresentada a concurso pelo grupo 'O Moniz - Carlos Varela' no terceiro dia de festival.

O XXIX Festival Carlos Varela acontece, este ano, on-line no canal do Youtube 'O Moniz - Carlos Varela' (https://bit.ly/3exrk6b).

A curta-metragem desenvolvida pelo grupo da casa, lançada às 08 horas, aborda, em quatro sequências, as diferentes conexões semânticas, imagens, sons e ritmos que a palavra água convoca. Os pequenos detalhes da vida são como “gotas de água vistas ao microscópio”. Os instantes transformam-se em “gotas de memória do que já passou”. A água cura a miséria humana e faz sonhar com “uma janela de todas as oportunidades”. A água desagua na língua através de diferentes expressões idiomáticas e provérbios. A curta fez ecoar a ligação íntima e primordial do ser com a água, através de textos de Arthur Schopenhauer, Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto, Osho, Mia Couto e texto original de Alzira Mendes.

O Clube de Teatro da EBS do Porto Santo apresentou, às 8h15, 'O homem-pássaro', texto original do professor José Campinho que teve por objectivo assinalar o centenário do primeiro voo entre Lisboa e a Madeira, em Março de 1921. O grupo propõe um viagem ao imaginário da aviação, de Ícaro à passarola de Bartolomeu de Gusmão.

'Enterrar os mortos e cuidar dos vivos!' é o trabalho desenvolvido pelo Clube de Teatro da EB23 do Estreito de Câmara de Lobos, disponível às 8h30. A partir da figura de Marquês de Pombal, faz-se ecoar um texto de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Seguiu-se, às 8h45, Entreato II, com testemunhos de antigos alunos dos grupos de Teatro.

Juntamente com as curtas, a organização disponibilizou ao público um link para votação com os itens ponderados nos prémios finais.