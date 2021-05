UMa promove seminário sobre ciências do desporto

O Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira, com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico, promove mais uma edição do Seminário Desporto e Ciência 2021, nos dias 20 e 21 de Maio.

À semelhança da edição anterior, também esta irá decorrer num formato on.line, via plataforma zoom, das 14h30 às 18h30, no dia 20 de Maio, e das 09h às 19h30, no dia 21 de Maio.

O seminário pretende reunir profissionais e estudantes, da Universidade da Madeira e de outras instituições do ensino superior nacionais e internacionais, com o intuito de partilhar o conhecimento científico, na área das ciências do desporto e de responder a questões relevantes e problemáticas relacionadas com o ensino da educação física, nas escolas, com a gestão do desporto, com a metodologia do treino desportivo ou com a saúde e prescrição do exercício. Pretende ainda dar um contributo formativo aos estudantes e profissionais ligados à Educação Física e desporto ou de outras áreas afins.

A participação requer inscrição prévia, até ao dia 20 de Maio (12 horas), mediante o preenchimento do formulário, disponível em https://tinyurl.com/sdc21-uma.