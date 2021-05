Centenas de adeptos do Sporting encontram-se neste momento no centro do Funchal, a festejar mais um título na I Liga. Um troféu que não era conquistado há 19 anos.

Lembrar que o recolher obrigatório, em vigor na Região Autónoma da Madeira, acontece daqui a poucos minutos, pelas 23 horas. Albuquerque disse, ainda hoje, que não seriam permitidas excepções.

No 'centro' da festa é muito pouco o distanciamento social. Alguns usam máscara, outros nem por isso.