Fernando Gomes salienta "aposta notória" na formação

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, congratulou hoje o Sporting pela conquista do título de campeão nacional e salientou a "notória aposta" dos 'leões' em jogadores oriundos da formação do clube.

"Gostaria de felicitar o Sporting pela conquista do título de campeão nacional quando ainda faltam duas jornadas para o final da competição", começou por expressar o líder da FPF, numa nota divulgada no sítio oficial do organismo na Internet.

Fernando Gomes recordou as dificuldades decorrentes das restrições impostas pela pandemia de covid-19 e fez questão de realçar a aposta do Sporting em jogadores oriundos da formação.

"Numa época particularmente difícil para todo o país e futebol nacional, cumpre-me valorizar o enorme sucesso dos jogadores, equipa técnica, 'staff' e estrutura do clube, e igualmente elogiar a notória aposta feita nos jogadores oriundos dos escalões de formação, que ajudaram, decisivamente, a reclamar um título perseguido pelo clube há 19 anos", referiu.

Por outro lado, o presidente da FPF deixou "uma palavra de agradecimento a todos os clubes competidores que tanto valorizaram" o título do Sporting, apelando igualmente "a que os naturais festejos dos sócios, adeptos e simpatizantes sportinguistas decorram em clima de alegria e segurança".

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.