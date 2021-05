Acreditar a formação educativa e resolver o sub-financiamento são prioridades da UMa

Na sessão solene comemorativa do Dia da Universidade da Madeira (UMa) o reitor sublinhou que “acreditar a formação educativa da UMa e aumentar a capacidade de atracção de alunos” estão entre as diversas prioridades daquela instituição.

“Garantir as condições necessárias para que os alunos possam usufruir de um tempo de vivência universitária ou politécnica compatível com os padrões de qualidade e exigência e a capacidade de suprir as carências dos estudantes com dificuldades financeiras”, foram também prioridades enumeradas por Sílvio Fernandes.

“Continuar a lutar para que a Universidade da Madeira veja resolvido o problema do seu sub-financiamento, através da majoração do seu orçamento, e o acesso aos fundos para a internacionalização, transformação digital e modernização administrativa, que constituem instrumentos 'sine qua non' é impossível levar a cabo a capacitação da Universidade e dos seus estudantes nos termos em que foi diagnosticada e analisada ao longos dos anos e já expressa em estudos, intervenções e demais documentação oficial” Sílvio Fernandes, reitor da UMa

A cerimónia teve lugar no auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas e contou também com a intervenção do Presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes, do Presidente da Direcção da Associação Académica, Alex Faria, e do Administrador, Ricardo Gonçalves.

A questão do sub-financiamento da UMa, as dificuldades sentidas pelos alunos, que aumentaram devido à pandemia, bem como a importância da UMa, pela qualidade e pelo impacto que a formação de mais de 12 mil alunos teve no desenvolvimento social, cultural, económico e científico da nossa Região, foram alguns dos temas abordados por todos os intervenientes.

Durante a cerimónia foi entregue o Diploma de Título de Professor Emérito aos Professores catedráticos Rui Alexandre Carita Silvestre e a Carlos Manuel Nogueira Fino.

Foram também entregues as medalhas da Universidade aos funcionários que completam 25 anos de serviço na instituição, e a distinção alumni, aos diplomados pela UMa que se tenham destacado pelo seu percurso profissional e/ou conduta cívica, constituindo-se como uma referência para os seus pares e para a sociedade.