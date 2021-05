DGS apela ao cumprimento das regras sanitárias durante festejos do Sporting

A Direção-Geral da Saúde (DGS) apelou hoje ao cumprimento das regras de prevenção no combate à pandemia covid-19, durante as possíveis celebrações pela conquista do título nacional de futebol por parte do Sporting.

"Este ano, festeje em segurança. Cumpra o distanciamento físico, use máscara e não se esqueça do desinfetante. Celebre com o seu grupo restrito. Se tiver sintomas não saia de casa. Seja um agente de saúde pública e um adepto da saúde", pode ler-se na página da DGS.

A menos de três horas do início do jogo com o Boavista, no Estádio José Alvalade, há já várias milhares de adeptos nas imediações do recinto 'verde e branco', não se verificando qualquer cumprimento no que diz respeito ao distanciamento social.

O Sporting pode sagrar-se hoje campeão nacional de futebol pela 19.ª vez, caso vença o Boavista, no Estádio José Alvalade, a partir das 20:30, na partida da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.

Os 'leões', que não festejam a conquista do título nacional há 19 anos, desde 2002, lideram o campeonato, com 79 pontos, mais cinco do que o FC Porto (74), segundo colocado, que tem mais um jogo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.306.037 mortos no mundo, resultantes de mais de 158,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.994 pessoas dos 840.008 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.