O secretário regional da Economia defendeu hoje que “todas as medidas são importantes para que os empresários se sintam apoiados”.

À margem de uma visita a uma empresa instalada no Parque Empresarial de Santana, esta quinta-feira, dia 6 de Maio, Rui Barreto afirmou que nos diversos níveis “ao nível local, municipal, mas também ao nível regional e nacional, todas as medidas são importantes para que os empresários se sintam apoiados, sintam-se valorizados e possam ultrapassar esta fase de maior contratação e de redução da atividade económica, com o máximo de apoio possível”.

Ladeado pelo presidente da autarquia de Santana, Dinarte Fernandes, e pelo presidente da Madeira Parques Empresariais (MPE), Gonçalo Pimenta, o secretário regional elogiou a “articulação positiva” entre a Câmara Municipal de Santana e a MPE.

“Quero salientar o facto da Câmara Municipal de Santana, após aprovação Municipal, isentar do pagamento de IMT e de IMI, durante 5 anos, na aquisição de lotes das empresas situadas na Madeira Parques. Esta é uma articulação positiva entre a autarquia e, no caso, a Madeira Parques, mas também através da secretaria regional da Economia”, sublinhou.

O governante recordou ainda que Governo Regional tem mantido, desde o início da pandemia, um conjunto de apoios ao investimento, ao funcionamento e à tesouraria das empresas.

“Temo-lo feito ajudando empresas de todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira. Temo-lo feito, também, majorando nalguns sistemas de incentivos empresas que se localizam fora do concelho do Funchal, onde também se inclui obviamente o Porto Santo”, salientou.

A empresa Maciel Rodrigues Unipessoal Lda., iniciou actividade em 2013 e, atualmente, encontra-se num processo de diversificação de áreas de negócio.

Trata-se de uma empresa que se dedica à comercialização, reparação, manutenção, instalação e aluguer máquinas e equipamentos para a construção civil e engenharia civil.

Conforme explicou o empresário, Sérgio Baptista, a empresa actua em cinco áreas de negócio: manutenção industrial e serviços, hotelaria, edifício residenciais e condomínios, comercialização de equipamentos e soluções integradas e setor público. Os principais clientes são ligados à indústria, hotelaria, condomínios

Barreto confirma recandidatura de Ricardo Teixeira

Na ocasião, questionado sobre a continuidade do actual presidente Junta de Freguesia de Santana, o líder dos centristas confirmou a recandidatura do autarca do CDS, como cabeça-de-lista pelo partido à Junta de Freguesia de Santana, nas próximas eleições autárquicas.