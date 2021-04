Interrupções e alterações à circulação rodoviária a partir de amanhã no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal revela que haverá interrupções e alterações à circulação rodoviária no concelho.

Confira as interrupções e alterações:

- Caminho dos Três Paus à Viana, na freguesia de Santo António, no troço compreendido entre os números 61 e 65, entre os dias 28 de Abril e 7 de Maio - obras de beneficiação da via;

- Travessa do Reduto, na freguesia da Sé, troço compreendido entre a Rua Penha de França e a Rua Imperatriz D. Amélia, no dia 29 de Abril, entre as 9 e as 17 horas - obras de beneficiação da via;

- Caminho do Palheiro, na freguesia de São Gonçalo, troço compreendido entre a Rua Eng. Eduardo Araújo e a Estrada Visconde Cacongo, nos dias 30 de Abril e 1 de Maio, das 8 às 18 horas - obra privada.