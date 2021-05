Até ao final da manhã desta terça-feira, a Madeira já administrou mais de 107 mil vacinas contra a covid-19.

Ao longo do dia de hoje a vacinação decorre nos concelhos do Funchal e da Calheta. Para o efeito, foram convocados residentes nestas duas localidades com o critério idade.

No caso Calheta, foram também chamados ao Centro de Vacinação concelhio, a funcionar no Centro de Saúde da Calheta, alguns doentes acamados que dão, assim, início à sua imunização contra esta nova doença.

No Centro de Vacinação do Funchal, no Madeira Tecnopolo, prossegue a protecção dos profissionais afectos à área do Turismo.

Por dia, a Região conta administrar, em média, pouco mais de duas mil doses da vacina contra a covid-19.

Veja, aqui, qual a programação da vacinação contra a covid-19, na Região, para esta semana.

Açores com pouco mais de 91 mil

Nos Açores, até ao momento, já foram administradas 91.769 doses da vacina contra a covid-19.

De acordo com os dados revelados pelo Governo Regional daquele arquipélago, 60.493 dizem respeito à primeira dose e 31.276 correspondem à segunda dose.