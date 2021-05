Uma dose da vacina contra covid-19 diminui em 80% o risco de morte

A toma de uma dose da vacina contra a covid-19 diminui em 80% a probabilidade de morte associada a esta nova doença que já causou mais de três milhões de óbitos em todo o Mundo. Esta constatação resulta de uma análise do ‘Public Health England’ (PHE), o serviço de saúde britânico, citada pela ‘Reuters’.

Nesta análise foram tidas em conta as vacinas das farmacêuticas AstraZeneca e Pfizer. A amostra tida em conta considerou novos casos sintomáticos da doença reportados entre Dezembro e Abril.

O Estudo do PHE revelou que pessoas que receberam uma única dose da vacina da AstraZeneca, revelaram uma protecção de 55% contra a letalidade da doença, um valor que reduz para 44% com uma dose da vacina da Pfizer.

“Combinado com a protecção que as vacinas oferecem contra a infecção por Covid-19, é o equivalente a aproximadamente 80% de protecção contra a mortalidade em indivíduos vacinados com uma única dose de ambas as vacinas”, revelou o PHE.

Ou seja, os dados mostram que a diminuição do risco de morte é equivalente para ambos os fármacos, na ordem dos 80%, número que sobre para os 97% quando no caso da Pfizer depois de administradas as duas doses.

Ainda de acordo com a ‘Reuters’, num outro conjunto de dados, o PHE estima que duas doses da vacina Pfizer-BioNTech possam reduzir o risco de hospitalização em 93% para pessoas com mais de 80 anos.