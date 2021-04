“No final do mês de Maio, início de Junho, teremos o turismo com os primeiros sinais de retoma", diz Pedro Calado

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, o secretário regional da Economia, Rui Barreto, estão confiantes na retoma da economia já no final de Maio.

“No final do mês de Maio, início de Junho, teremos o turismo com os primeiros sinais de retoma e de recomeço da actividade, o que significa que muita da nossa actividade directa e indirecta estará já pronta”, disse Pedro Calado.

O vice-presidente espera um segundo semestre “bem melhor” para a economia e para as empresas da Região.

Por outro lado, Rui Barreto afirmou que com abertura de corredores e da mobilidade dos turistas há “esperança” de a actividade económica começar a normalizar.

Declarações proferidas, esta tarde, na entrega de 25 contratos relativos ao sexto aviso do SI Funcionamento, a oitava cerimónia desde que começaram a ser aprovadas candidaturas no âmbito deste apoio.

Referindo-se aos apoios em vigor, Rui Barreto lembrou que o MeP-RAM, aberto há cerca de uma semana, com uma dotação global de 5,2 milhões de euros, já conta com mais de mil candidaturas entradas.

“Devo informar-vos que hoje mesmo abriu uma linha de apoio ao sector do turismo, no valor de 300 milhões de euros, com a possibilidade de converter 20% desse montante, após 18 meses, em valor não reembolsável", referiu.

A nova linha de crédito foi anunciada esta sexta-feira e é dirigida a médias e grandes empresas do turismo. O instrumento financeiro será disponibilizado pelo Banco Português de Fomento e financiado com fundos comunitários da Região.

O secretário regional da Ecomimia sublinhou que as medidas de apoio apenas têm sido possíveis graças “ao empenho do Governo Regional no seu conjunto”.

No total, já foram injectados mais de 165 milhões de euros.

De recordar que o VI aviso do SI Funcionamento representou uma procura recorde de 29 milhões de euros, o triplo do previsto face à dotação inicial de 10 milhões.