Atenção a viatura parada no sentido Câmara de Lobos-Funchal

Está uma viatura parada na berma da estrada na Via Rápida, mais precisamente ao km 9.7 na saída para Câmara de Lobos, no sentido do Funchal.

O condutor, já saído da viatura e com colete, já está a contar com apoio da Via Litoral, mas aos condutores que circulam na via, nomeadamente quem queira sair daquela estrada, por ficar numa curva todo o cuidado é pouco.

Neste momento já foi fechada a via mais à direita e, por isso, naquela zona, circula-se apenas na faixa de ultrapassagem.