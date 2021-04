Chuva só caiu com algum significado em Porto Santo e no sudoeste da Madeira

Apesar do ligeiro agravamento do estado do tempo durante a madrugada deste domingo na Madeira, por influência da depressão Lola, centrada a norte da Madeira, não se confirmou a pior previsão de períodos de aguaceiros, que poderiam ser moderados a forte.

Acabou por ser em Porto Santo onde mais choveu este domingo – até às 10 horas -, tendo a estação meteorológica do IPMA no Aeroporto de Porto Santo acumulado 16,3 litros por metro quadrado (mm), com o ‘pico’ da chuva a ocorrer de madrugada, ao atingir o extremo de 8,2 mm/1h.

Na ilha da Madeira, com a zona leste a escapar à precipitação pouco significativa, a maior quantidade de chuva acumulada desde a meia-noite só ‘encheu’ até aos dois dígitos na parte sudoeste da ilha, nomeadamente nos Prazeres (13,9 mm), na Bica da Cana (13,3 mm) e no Lugar de Baixo/Ponta do Sol (12,0 mm).

Santa Cruz/Aeroporto foi a única estação meteorológica automática da rede do IPMA na Região sem registo de precipitação, enquanto Santo da Serra e Caniçal/Ponta de São Lourenço, apenas registaram vestígios de chuva.