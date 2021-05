Despedimentos, vínculos precários e baixos salários "fragilizam" o Jornalismo

No dia do Trabalhador, a Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas (DRMSJ) deixou uma mensagem de saudação a todos os jornalistas da Região, salientando as dificuldades de fazer jornalismo em tempo de pandemia e alertando para as "fragilidades" da profissão.

"Há mais de um ano que os jornalistas de todos as áreas da comunicação social têm enfrentado novos desafios e dificuldades", começa por referir o comunicado remetido às redacções, aludindo às mudanças "nas rotinas e formas de trabalho" motivadas pela covid-19.

A DRMSJ destaca, por isso, o "empenho e grande sentido de responsabilidade" demonstrado pelos jornalistas da Madeira nesta fase pandémica, "apesar das restrições no acesso à informação e limitações em alguns meios".

Neste Dia do Trabalhador, o sindicato volta a solidarizar-se para com os jornalistas despedidos recentemente na Madeira.

Sempre que um jornalista é dispensado, o Jornalismo fica mais pobre e a democracia enfraquecida.

Passa também um alerta para outros problemas que, nesta data, "não podem ser esquecidos", como sejam: "os vínculos precários e os baixos salários, que motivam o abandono da profissão de jornalista e fragilizam o jornalismo".