Augusta Aguiar contraria USAM e acredita que taxa de desemprego vai descer

A secretária regional da Inclusão Social e Cidadania está crente que - com a abertura do sector turístico e com o conjunto de apoios directos e directos que ascendem já os 91,6 milhões de euros através de subsídios às empresas - a taxa de desemprego tenderá a diminuir. Ainda assim, frisou, gostaria que a taxa de desemprego fosse mais reduzida.

A governante aproveitou ainda para explicar que os dados da taxa de emprego respeitam aos “indicadores objectivos” das instituições europeias que seleccionam estes critérios, refutando, desta forma, as declarações de Alexandre Fernandes, coordenador da USAM que acusou esta manhã de haver mais de 30 mil desempregados contrariamente aos 20 mil que aponta do governo.

“Mais do que os números o que nos preocupa são as pessoas e que sejam criadas condições para que este número seja diminuído rapidamente e que a Região volte a ser aquilo que era antes da pandemia”, com a taxa na casa do 5,7%, “abaixo da taxa nacional e da taxa europeia”, salientou, tendo a seu lado o director regional do Trabalho e da Acção Inspectiva.

Palavras proferidas junto ao Monumento do Trabalhador Madeirense, na Avenida Sá Carneiro.