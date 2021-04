Cartéis de droga usam 'drones' para atacar as forças de segurança

O ministro da Defesa do México, Luis Cresencio Sandoval, afirmou hoje que os cartéis de droga estão a recorrer a aparelhos aéreos controlados remotamente ('drones'), equipados com explosivos, para atacarem as forças de segurança mexicanas.

"Constatámos que certos cartéis estão a usar 'drones' carregados com explosivos", referiu o general Sandoval durante a conferência de imprensa diária do Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, precisando que foram registados ataques deste género em pelo menos três estados mexicanos, Jalisco (oeste), Guanajuato (centro) e Michoacan (oeste).

O ministro atribuiu alguns dos ataques ao cartel Jalisco New Generation, um dos mais temidos cartéis de droga do país e considerado pelas autoridades e pelos peritos como o mais poderoso da atualidade.

Um dos ataques mais recentes ocorreu na segunda-feira à noite quando a polícia tentava desbloquear estradas que tinham sido cortadas por gangues com pedras, terra e veículos.

Os agentes foram atacados com 'drones' e com granadas, de acordo com os 'media' locais.

Dois polícias ficaram feridos na sequência do ataque com os 'drones', um no braço e outro na perna, revelou o ministro da Defesa, avançando que o autor do ataque já tinha sido detido.

Apesar de reconhecer que estes ataques com 'drones' "são preocupantes", Luis Cresencio Sandoval salientou que o nível de eficácia acaba por ser reduzido, uma vez que a dimensão destes aparelhos não possibilita o transporte de uma quantidade de explosivos que "possa ser considerada como perigosa".

A violência com ligações ao crime organizado não abrandou no México, apesar dos constrangimentos vividos no país devido à pandemia da doença covid-19.

Desde dezembro de 2006, altura em que o governo federal mexicano lançou uma operação contra os cartéis e o narcotráfico, foram contabilizados oficialmente mais de 300 mil homicídios no país.

As estatísticas oficiais não especificam quantas vítimas estarão ligadas ao combate contra os diferentes cartéis existentes no país.