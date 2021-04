Sintap reuniu com SESARAM para debater precariedade dos trabalhadores da saúde

O Sintap-Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública reuniu, hoje, dia 8 de Abril, com o Conselho de Administração do SESARAM, liderado por Rafaela Fernandes.

No encontro, a pedido do sindicato, foram discutidos, entre outros assuntos, o SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública e continuidade dos trabalhadores de saúde contratados no contexto da pandemia.

"Queremos desde já procurar assegurar um procedimento que permita, no respeito dos preceitos constitucionais, que os trabalhadores contratados no âmbito do covid tenham uma garantia de continuidade, em função das necessidades dos serviços".

Nesta linha, o sindicato salienta que "o combate à precariedade, será sempre uma reivindicação do SINTAP" e, mesmo reconhecendo "as necessidades acrescidas pela pandemia", insiste que "não podemos regressar aos números pré-crise pandémica, que exauriram os serviços públicos e penalizaram a qualidade desses serviços junto aos utentes".

Foi ainda reivindicada a criação de carreiras específicas para o sector da saúde, como é o caso dos Assistentes Operacionais, das Assistentes Técnicas e dos Técnicos Superiores.