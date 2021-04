Explosão em mina de carvão na China faz nove mortos

Uma explosão numa mina de carvão no norte da China provocou a morte a nove trabalhadores, ilustrando a falta de segurança nas minas chinesas.

A explosão, ocorrida na província de Hebei, que faz fronteira com Pequim, deixou outros três trabalhadores feridos, revelaram em comunicado as autoridades da vila de Chicheng.

Os trabalhadores integravam uma equipa encarregada de destruir explosivos fora de prazo e que foram armazenados por uma empresa de mineração de carvão com sede em Pequim, de acordo com a imprensa local.

O comunicado do governo do condado de Chicheng informou que foi aberta uma investigação para apurar a causa do acidente, numa altura em que as autoridades tentam melhorar a segurança na indústria de mineração da China, uma das mais letais do mundo, devido em parte ao manuseio incorreto de materiais.

O aumento da supervisão reduziu o número de incidentes mortais, embora a alta procura por matérias-primas, especialmente carvão, continue a levar a falhas de segurança.

Dez trabalhadores foram mortos numa mina de ouro na província de Shandong, no nordeste da China, em janeiro passado, após um desmoronamento causado pelo armazenamento e uso impróprio de explosivos.