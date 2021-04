‘Polícia da internet’ caça pedófilos na Madeira

Um homem de 70 anos foi detido, ontem, pela Polícia Judiciária devido a crimes relacionados com pornografia infantil. O suspeito ficou em liberdade mas com apresentações obrigatórias à PSP e proibido de frequentar instituições de acolhimento. Este é um de vários crimes de pornografia de menores sob investigação. A notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO dá conta ainda do caso do alemão, residente na Região, apanhado com mais de 600 imagens e vídeos de crianças em actos sexuais e o de um madeirense que arrisca 5 anos por publicar fotos no Facebook. Leia tudo na página 15.

Já a entrevista desta sexta-feira foi com o presidente da Associação Académica da Universidade da Madeira. Alex Faria defende que as “propinas devem ser reduzidas até serem eliminadas” e, nas páginas 22 e 23, fala de uma acção social tímida na saúde, inexistente no desporto e terceirizada na alimentação. Ainda no campo da educação, os alunos do secundário dizem-se aborrecido com a decisão de que estão proibidos de sair da escola nos intervalos.

“Não é preciso ser doutor para ser presidente de Junta”. A declaração é de Vítor Abreu, que não pode recandidatar-se na Tabua por limitação de mandatos. Leia na página 2. Já o PSD fecha as listas com Marco Gonçalves no Porto Moniz e João Paulo Luís em Santana. Tudo na página 36.

Já no que respeita à covid-19, destaque para a vacina da AstraZeneca que será só para pessoas acima de 60 anos. A Região vai seguir orientação da Task-force da vacinação contra a Covid-19 e vai inocular com “fármaco de outro fabricante” quem tiver menos de 59 anos. Olhando para Machico, apesar do aumento de casos, vive-se com "serenidade". Por seu lado, apenas o Porto Santo está sem casos há mais de 28 dias. Já o recolher obrigatório prolongado até 19 de Abril. Todas estas informações nas páginas 5, 12, 13 e 16.

Por fim, falamos da vigília pela cultura e artes da Madeira. “Não podemos continuar à mercê de convites por baixo da secretária”, protesta grupo que exige reforma na tutela. A manifestação está marcada para domingo. Para ler na página 8.

