SESARAM lança vídeo para assinalar Dia Nacional do Doente com AVC

A equipa da Unidade de AVC do Hospital Dr. Nélio Mendonça realizou um vídeo para sensibilizar a população para a doença e para os cuidados prestados no Serviço Regional de Saúde da RAM, uma iniciativa coordanada pela Sociedade Portuguesa do AVC e integrada nas comemorações alusivas ao Dia Nacional do Doente com AVC, assinalado esta quarta-feira.

No diagnóstico e acompanhamento está a equipa da Unidade de AVC do SESARAM, coordenada pelo médico internista, Dr. Rafael Freitas.

O AVC continua a ser a principal causa de morte e de incapacidade permanente, tanto em Portugal Continental como na Região: actualmente, por hora, três portugueses sofrem um AVC, dos quais um não sobreviverá, lembra o Serviço Regional de Saúde, acrescentando que no SESARAM são internados, por ano, cerca de 800 doentes por AVC, sendo 90% isquémicos.

"Neste dia, torna-se essencial relembrar a importância do reconhecimento dos sinais de alerta (3 F´s – falta de força, assimetria da face, alterações da fala) de modo a permitir que os doentes sejam orientados, o mais rápido possível para o hospital, já que todos os minutos contam", escreve o SESARAM, que lembra que a sua a equipa da Unidade de AVC,coordenada pelo médico internista Rafael Freitas, faz diagnóstico e acompanhamento.

Veja o vídeo aqui