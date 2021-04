Lívia Ventura mais próximo de Tóquio

A pivot internacional brasileira, Livia Ventura, andebolista que esta temporada representa o Madeira Andebol SAD, mereceu novamente a confiança da equipa técnica do Brasil e foi chamada para fazer parte da Selecção do Brasil que vai participar de 12 a 19 de Abril, no Torneio HEP Croátia Cup Porec. O seleccionado do Brasil tem se mantido na Europa a fazer toda a preparação para os próximos Jogos Olímpicos a ter lugar entre Julho e Agosto. Caso Lívia Ventura fique na escolha final, o andebol da Madeira poderá ter cinco representantes nem Tóquio. Depois da confirmação de Paulo Fidalgo, adjunto da Selecção Nacional, os madeirenses poderão ver ainda os madeirenses João Miguel Ferraz e os árbitros internacionais, Duarte Santos e Ricardo Fonseca também no Torneio Olímpico.