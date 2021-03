Constrangimentos no abastecimento de água em Santa Cruz

A Câmara Municipal de Santa Cruz emitiu uma nota dando conta de constrangimentos na distribuição de água potável aos munícipes. Estes problemas devem-se ao facto de se terem verificado longos períodos sem luz eléctrica ao longo do fim-de-semana.

Segundo explica a autarquia, a maioria dos tanques abastecidos pela ARM funcionam por sistema hidráulico e este funciona por sistemas informáticos que foram prejudicados pela falta de energia.

A autarquia já pediu à ARM para fazer um reforço do abastecimento, mas a compensação leva ainda algum tempo, pelo que podem verificar-se casos pontuais de falta de água. Câmara Municipal de Santa Cruz

Além disso, a CMSC indica ter detectado uma avaria no Sítio do Livramento, Caniço, que já está a ser reparada pelos técnicos municipais. Por isso, estão a ser detectados problemas no abastecimento em algumas zonas.

"Pedimos desculpa pelos incómodos e tentaremos ser o mais rápidos possível na solução destes problemas", conclui a autarquia.