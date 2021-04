Banda d’Álém levam a música madeirense ao parlamento

O 4.º espectáculo do ciclo de concertos ‘Parlamento Musical’, promovido pela Assembleia Legislativa da Madeira, foi protagonizado pelos Banda d’Além. Gravado no dia 31 de Março, o concerto será transmitido pela RTP Madeira no próximo domingo, dia 11 de Abril, pelas 22h40. Trata-se de uma viagem à música popular de tradição oral, que revisita as vivências do Povo madeirense.

Os Banda d’Além são um grupo de recolha e divulgação da música tradicional da Madeira, que tem contribuído para a conservação das memórias das gentes das ilhas. “Bailarico Ilhéu”, “Vamos Nesta Brincadeira”, “Waltz 18, “As Meninas de Santo António da Serra”, “Maria Tu Tens a Mania”, “Chamarrita”, “Muito Chorei Eu”, “Bailaricos da Madeira”, “Limoeiro de El Rei”, “Dez Moças”, “Recantos” e o “Bailinho”, são os doze temas que compõem esta viagem pela cultura popular madeirense.

A Assembleia Legislativa da Madeira associou-se um grupo de músicos regionais, através do músico Miguel Pires, para a realização de um ciclo de 12 concertos designados de ‘Parlamento Musical’.

Os primeiros concertos aconteceram no dia 20 de Novembro, com a fadista Sofia Ferreira, e no dia 19 de Dezembro, reunindo vários artistas madeirenses num Concerto de Natal.

Dois meses depois do último espectáculo, o programa do Parlamento Musical foi retomado com os Cháp4, concerto transmitido a 7 de Março pela RTP Madeira e segue em frente com os Banda d’Além, no próximo domingo.

Em tempo de pandemia, a parceria com a televisão pública é uma forma de manter o distanciamento social, mas permitir os cidadãos continuem a usufruir de cultura.