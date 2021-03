SESARAM vai disponibilizar testes rápidos aos lares

O SESARAM vai disponibilizar testes rápidos de antigénio à Covid-19 às Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), com capacidade técnica, de forma a agilizar o procedimento da marcação e realização de testes aos visitantes dos lares, indica nota do Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil, salientando que os mesmos serão facultados gratuitamente para uso exclusivo aos visitantes autorizados dos lares.

Em paralelo, o Hospital Dr. Nélio Mendonça, assegura um espaço dedicado à realização de testes para os visitantes de lares na zona dos testes, junto à antiga consulta externa. Será gratuito e assegurado pelo SESARAM.

Quanto ao seu agendamento, deve ser feito preferencialmente através de uma comunicação escrita dos lares com a Unidade de Emergência de Saúde Pública, através do email: [email protected]

Recorde-se que as visitas aos lares da Região Autónoma da Madeira foram retomadas hoje, 30 de Março, com todas as medidas de segurança, e com a obrigatoriedade da realização de teste rápido de antigénio à Covid-19, até 72 horas antes da visita.