"É preciso dar condições de trabalho e salariais aos jornalistas para garantir informação independente"

O PS-Madeira defende que é necessário dar aos jornalistas as condições de trabalho e salariais adequadas, por forma a garantir a melhoria da situação destes profissionais e assegurar a independência da informação. O partido visitou, esta tarde, delegação regional do Sindicato dos Jornalistas.

Sofia Canha, responsável pela Tendência Sindical do PS-M; Jacinto Serrão e Mafalda Gonçalves inteiraram-se das dificuldades que a classe jornalística atravessa actualmente.

“Aqui, a matéria central é o interesse público da informação. Só garantindo essa independência, tanto das redações como dos jornalistas, é que se pode ter um bom jornalismo, um jornalismo de qualidade e independente”, defendeu Sofia Canha.

A socialista afirmou que “não é com precariedade e com menos condições que se pode exigir aos jornalistas cada vez mais trabalho”, frisando que “é preciso garantir que esta classe tem as condições necessárias para fazer um trabalho com dignidade e com fiabilidade, para que as pessoas que recebem informação possam ter a garantia que a mesma é, de facto, fidedigna, fiável e correcta”.

Sofia Canha deu conta da preocupação manifestada pelo presidente do Sindicato dos Jornalistas da Madeira, António Macedo Ferreira, com a capacidade das redacções para produzirem bom jornalismo e com independência. Neste campo, foi apontada a necessidade de os apoios do MEDIARAM serem consignados “para as redacções e para os jornalistas, que são quem produz a informação, para garantir essa independência que o jornalismo deve ter”. Os socialistas indicam que isto deve acontecer, "ao invés de se continuar a verificar o que acontece atualmente, em que as empresas são financiadas e podem canalizar esse apoio para outras atividades que não objetivamente a componente da produção informativa".