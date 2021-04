Dois trabalhadores mortos em queda de andaime em Almada

Dois trabalhadores de construção civil morreram esta tarde de terça-feira, 6 de Abril, na sequência da queda de um andaime colocado na fachada de um prédio de cinco andares, no Feijó, concelho de Almada, noticiou a SIC Notícias.

De acordo com o canal noticioso, os óbitos foram declarados no local.

A TVI adianta que o alerta foi dado às 14h45 para o cruzamento entre a rua Francisco Vieira de Almeida e a rua Isabel Veiga.

Segundo a mesma fonte, foram mobilizados para o local onze operacionais dos bombeiros de Cacilhas, acompanhados por cinco veículos , uma VMER , uma equipa de psicólogos, PSP e a Protecção Civil de Almada.

De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros de Cacilhas, Jorge Paulo, citado pelo JN, "só estavam essas duas vítimas na obra".

"As duas vítimas mortais eram trabalhadores de uma obra que estavam a fazer a pintura exterior de um edifício. Caíram de um andaime quando estavam a cerca de 15 metros de altura", acrescenta o Correio da Manhã.

Entretanto, a Autoridade para as Condições no Trabalho está no terreno para perceber as causas do acidente.