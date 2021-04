Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) continua hoje reunida para analisar eventuais ligações entre a vacina contra a covid-19 da farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca e casos de coágulos sanguíneos surgidos em pessoas vacinadas.

O comité de Avaliação dos Riscos em Farmacovigilância da EMA, que conta com representantes da autoridade portuguesa do medicamento, Infarmed, iniciou na terça-feira a avaliação da informação disponível sobre a vacina e o anúncio de uma recomendação é esperado para sexta-feira.

As novas dúvidas sobre potenciais efeitos secundários da vacina da AstraZeneca surgiram na sequência de declarações do responsável pela estratégia de vacinação da EMA, Marco Cavaleri, que considerou ser "evidente" a existência de "uma ligação" entre a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca e a ocorrência de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas.

"O que causa esta reação, contudo, ainda não sabemos. Nas próximas horas diremos que existe uma ligação, mas ainda precisamos de compreender como isso acontece. Procuramos obter uma imagem clara do que se está a passar, para definir precisamente esta síndrome devido à vacina. Entre os vacinados, há mais casos de trombose cerebral em pessoas mais jovens do que seria de esperar. Isto teremos de dizer", afirmou na terça-feira Marco Cavaleri

Até agora, a EMA defendeu sempre que "não foi provada nenhuma relação causal (dos coágulos sanguíneos) com a vacina", embora não tenha excluído a possibilidade, reiterando que os benefícios da vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 superam sempre os riscos.

No Reino Unido, testes clínicos da vacina Oxford/AstraZeneca em crianças foram interrompidos enquanto o regulador britânico investiga os possíveis efeitos secundários.

Em Portugal, a 'task force' que coordena o plano de vacinação contra a covid-19 vai manter a vacina da AstraZeneca no processo até surgir uma posição oficial da EMA, da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Infarmed.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 8.ª edição do festival Westway LAB, em Guimarães, abre com o Impala Campus, projeto europeu de formação de jovens profissionais da indústria da música e, até sábado, entre outras iniciativas, vai levar seis concertos ao Centro Cultural Vila Flor.

Os concertos, acessíveis por via digital, realizam-se na sexta-feira, com as bandas Diabo a Sete, de Tristany e de Da Chick, e no sábado, com Bicho Carpinteiro, Beatriz Pessoa e Pedro Lucas.

Para o último dia está igualmente marcada uma série de atuações internacionais, transmitidas numa emissão 'streaming' ininterrupta, na página Facebook do Westway LAB, que envolvem projetos como Alicia Edelweiss (Áustria), Sofia Talvik (Suécia), TUYS (Luxemburgo), My Ugly Clementine (Áustria), Julia Bardo (Itália) e Pinpilinpussies (Espanha).

Do programa, fazem ainda parte 23 conferências sobre o setor da música, que têm início hoje.

O Westway LAB visa a "construção de novos e sustentáveis caminhos para a internacionalização de artistas e profissionais portugueses" e o acesso "a novos públicos dentro e fora de fronteiras".

DESPORTO

O FC Porto defronta o Chelsea, em Sevilha, 'casa' emprestada, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, num encontro em que terá duas ausências de 'peso'.

Devido à pandemia de covid-19 e das restrições britânicas às viagens, o estádio Ramón Sánchez Pizjuán será o palco dos dois encontros da eliminatória, o primeiro com campeões nacionais a terem o estatuto de visitado e no qual não poderão contar com Sérgio Oliveira e Taremi, ambos castigados.

Pela 11.º vez no 'top 8' da mais importante prova europeia de clubes (nona na era 'Champions'), o FC Porto vai ter pela frente o atual quarto classificado da liga inglesa e equipa que 'renasceu' com a entrada do treinador alemão Thomas Tuchel, apesar de os 'blues' terem sofrido uma pesada derrota caseira (5-2) com o West Bromwich, na última jornada do campeonato inglês.

Em contraponto, na última ronda da I Liga portuguesa, a equipa treinada por Sérgio Conceição bateu em casa o Santa Clara, por 2-1, com o golo da vitória a aparecer a segundos do final da partida, e reduziu para oito pontos a diferença para o líder Sporting, que na segunda-feira empatou 1-1 com o Moreirense.

O FC Porto-Chelsea está agendado para as 21:00 (20:00 horas em Lisboa) e vai ser dirigido pelo árbitro esloveno Slavko Vincic.

ECONOMIA

O Tribunal da Concorrência tem marcada para hoje a audição do presidente da KPMG, no julgamento do pedido de impugnação da auditora à coima de um milhão de euros aplicada pela CMVM, no âmbito do caso BES.

A KPMG recorreu para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, da decisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que condenou a sociedade de revisores oficiais de contas por 66 infrações praticadas no âmbito da auditoria às contas do Banco Espírito Santo relativas aos exercícios de 2012 e 2013, que resultaram numa coima única de um milhão de euros.

A condenação visou práticas como falta de documentação adequada dos procedimentos de auditoria realizados no BES Angola, em particular quanto à prova obtida sobre o crédito a clientes numa unidade que relevava para as contas consolidadas do BES.

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) organiza hoje uma conferência de alto nível para debater a importância do setor do hidrogénio na criação de "novas oportunidades económicas, industriais, científicas e tecnológicas".

Entre os oradores da conferência, que irá decorrer em formato digital, encontram-se representantes dos governos dos Estados-membros da UE e da Comissão Europeia, bem como responsáveis de empresas e entidades reguladoras que irão explorar "as novas oportunidades económicas, industriais, científicas e tecnológicas no setor do hidrogénio".

Durante o evento "pretende-se ainda abordar as políticas e estratégias para fomentar o mercado global para o hidrogénio, bem como explorar a visão internacional sobre os desafios e as oportunidades no setor, os respetivos mecanismos de apoio e a promoção de cadeias de valor sustentáveis".

O ministro do Ambiente, José Pedro Matos Fernandes, e a comissária europeia da Energia, Kadri Simson, intervirão na sessão de abertura, prevista para as 09:00 (hora de Lisboa), e a conferência é encerrada pelo secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, às 16:20.

INTERNACIONAL

A Comissão Eleitoral palestiniana divulga oficialmente as 36 listas candidatas às primeiras eleições legislativas na Palestina em 15 anos, previstas para 22 de maio, votação que irá eleger os 136 membros do Conselho Legislativo palestinianos e que antecede a das presidenciais, a realizar em julho.

As legislativas fazem parte dos esforços dos principais movimentos políticos palestinianos - a Fatah, do presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, e o partido islamita Hamas - para conseguirem apoio internacional para um governo palestiniano.

Os nomes dos candidatos foram publicados terça-feira, mas a Comissão já anunciou na sua página na Internet que aprovou as 36 listas propostas. A Fatah está baseada na Cisjordânia ocupada por Israel e o Hamas, no poder desde 2007 na Faixa de Gaza, sujeita a um bloqueio por parte de Israel.

Na última eleição presidencial palestiniana, realizada em 2005, Abbas venceu e, no ano seguinte, o Hamas venceu as legislativas. Mais de 2,8 milhões de palestinianos vivem na Cisjordânia e dois milhões na Faixa de Gaza.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A campanha de comercialização e exportação da castanha de caju na Guiné-Bissau arranca hoje com um preço mínimo de referência ao produtor de 360 francos cfa (cerca de 0,54 euros).

O Governo guineense anunciou na semana passada a data do arranque da campanha do principal produto de exportação do país, destacando também que a base tributária é de 850 dólares (cerca de 723 euros) por tonelada.

A castanha de caju é o principal produto de exportação da Guiné-Bissau, motor do crescimento económico do país, e da qual depende direta ou indiretamente 80% da população guineense.

A Guiné-Bissau exportou em 2020 cerca de 154 mil toneladas de castanha de caju, menos 20,9% do que em 2019, e quase toda com destino à Índia, refere um relatório da Agência Nacional de Caju (ANCA), referindo que esta queda representou uma perda de 34 milhões de euros e deveu-se sobretudo à pandemia provocada pelo novo coronavírus, nomeadamente devido ao impacto das medidas restritivas a nível nacional, mas também mundial.

PAÍS

A ministra da Modernização do Estado, Alexandra Leitão, é ouvida no parlamento sobre as propostas para uma lei-quadro de criação, modificação e extinção de freguesias, que deverá permitir que autarquias agregadas contra a vontade das populações possam voltar atrás.

Em discussão, na especialidade, na comissão parlamentar de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local estão a proposta do Governo e diplomas do BE e do PEV para a reposição de freguesias extintas em 2013, desde que essa seja a pretensão das respetivas populações.

Na terça-feira, também durante uma audição parlamentar, a Associação Nacional de Municípios Portugueses considerou "urgentíssimo" a criação de uma lei para as freguesias com um regime "específico e simplificado" para corrigir problemas da reforma de 2013, mas admitiu que será difícil fazê-lo até às autárquicas.

A reforma administrativa de 2013, feita pelo Governo PSD/CDS-PP e negociada com a 'troika', eliminou mais de mil freguesias, que são atualmente 3.092.