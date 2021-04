Museu de Arte Sacra do Funchal lança programa de conversas 'on-line'

O Museu de Arte Sacra do Funchal (MAS) associa-se ao Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, inaugurando um programa de conversas 'on-line' (via plataforma Zoom) que decorrerá durante o mês de Abril intitulado 'Um Arco MANUELINO. Três lições com o Arqt. Victor Mestre'.

Os temas a abordar, designadamente, a arte e o património manuelino, nasceram da ligação à celebração de uma outra efeméride, os 500 anos da morte do Rei D. Manuel I e da existência das alfaias manuelinas da Sé do Funchal existentes nas colecções do MASF.

O valor de cada conversa/'lição' é 10 euros; e 25 euros pelas 3 'lições'

Mais inscrições e informação através do https://forms.gle/2PtrqSoY8j7D1PAv8.