Galeria de arte no Funchal forçada a fechar devido a danos no tecto

O Art Center Caravel, um centro de artes localizado na zona velha do Funchal, viu parte do tecto cair, após a chuva intensa que caiu desde sábado, no Funchal.

Os responsáveis indicam ainda que a água chegou a dois andares do edifício, mas mesmo assim conseguiram salvar as pinturas e outros trabalhos que se encontravam expostos. A galeria vê-se forçada a fechar até que os danos sejam reparados e seja restabelecida a segurança no local.