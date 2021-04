Vacinação do pessoal docente da HBG coloca alunos no telensino

“Considerando que a totalidade do pessoal não docente da escola será vacinada na manhã da próxima quinta-feira, dia 8 de Abril, não estão reunidas as condições mínimas de segurança para a presença dos alunos do 2º Ciclo na escola”. A informação está a ser veiculada pela Direcção da Escola Horácio Bento Gouveia aos encarregados de educação.

Ora, dada a falta de elementos para assegurar o normal funcionamento daquele estabelecimento de ensino, pelo menos na HBG, no dia 8, os alunos terão as aulas a partir da plataforma Teams.

Referir que o dia 8 é a data apontada pela Secretaria Regional de Educação para o regresso presencial às aulas dos alunos do Ensino Secundário, depois de vacinados os docentes e concluída a testagem de despiste à Covid dos alunos.