"Educação passou a ser uma prioridade com o PS"

A JS Ponta do Sol valoriza as políticas de apoio à educação da Câmara Municipal da Ponta do Sol. Lembra, em comunicado, que foi um caminho que o Partido Socialista apostou e permitiu não só apoiar as famílias, mas acima de tudo dar mais oportunidades aos jovens do concelho.

A JS Ponta do Sol recorda que nenhum aluno ficou para trás desde que o PS assumiu a presidência: “hoje, todos os alunos têm manuais escolares gratuitos em todo o ensino obrigatório, desde o 1º ciclo até ao 12º ano".

Para os alunos do 1º Ciclo, recorda a estrutura, a Câmara da Ponta de Sol entregou tablets aos alunos, instalou quadros interactivos em todas as escolas e distribui os manuais da escola virtual a todos os alunos das escolas do concelho.

Foram entregues também 'routers' e 'pendrives' aos alunos mais carenciados para acesso ao ensino online na sequência da pandemia. No ensino superior, a Câmara apostou em alargar o alcance das bolsas de estudo, chegando agora a muitos mais alunos universitários do concelho.

Para o Presidente da JS Ponta do Sol, Luís Chá-Chá, “foi preciso o PS chegar ao poder no concelho para os jovens serem uma prioridade”.

Luís Chá-Chá refere que “o Governo Regional tem de observar os excelentes exemplos da Ponta de Sol e em várias câmaras socialistas que, durante vários anos, já possibilitam o ensino gratuito na Região”.

A JS Madeira lançou recentemente a campanha “Sim aos Manuais Escolares Gratuitos na Madeira”, como forma de alertar para a questão de os livros já serem gratuitos há 9 anos e 8 meses nos Açores e há 2 anos e 8 meses no continente, e lançou um site onde conta este tempo, apelidado “contador da vergonha”.

Luís Chá-Chá, reconhece “a preocupação da presidente Célia Pessegueiro com a educação dos jovens da Ponta do Sul e a sua actuação tem sido preponderante para termos em todas as fases do ensino verdadeiras medidas de apoio aos jovens”.