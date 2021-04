Observatório da Educação lançado em 14 de Abril com debate sobre a equidade no acesso

A plataforma Edustat -- Observatório da Educação vai ser lançada no dia 14 de abril com um debate virtual sobre a equidade no acesso à educação, antes e depois da pandemia da covid-19.

A iniciativa é do Edulog, um 'think thank' da Fundação Belmiro de Azevedo e vai contar com vários nomes da área da educação, incluindo o ministro Tiago Brandão Rodrigues.

Em comunicado, a organização explica que novo o observatório vai "reunir de indicadores e métricas relevantes para a investigação científica, decisão política e debate público na área do ensino em Portugal".

No evento do lançamento, o atual contexto pandémico vai inevitavelmente marcar o debate, sob o mote "A equidade no acesso à educação: antes e depois da pandemia".

Além do ministro da Educação, cuja intervenção está prevista, mas ainda por confirmar, vão também participar os ex-ministros Eduardo Marçal Grilo, atualmente presidente do Conselho Geral da Universidade de Aveiro, e Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE-IUL.

Na conversa moderada pelo diretor do Centro de Investigação de Políticas de Ensino Superior (CIPES), Pedro Teixeira, participam também o secretário-geral do Edulog, Daniel Carvalho, e Alberto Amaral, membro do Conselho Consultivo do Edulog.

Apesar de o lançamento oficial do Observatório da Educação ser apenas no dia 14, a página de Internet do Edustat já está disponível, com vários dados sobre o perfil dos alunos e dos docentes de todos os níveis de ensino, do pré-escolar ao superior.