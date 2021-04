Bruno Melim integra conferência nacional 'Do Direito à Política'

As ligações entre o Direito e a Política e a forma como as sociedades de advogados e as carreiras políticas se cruzam, atendendo ao elevado número de advogados e juristas que acabam por conciliar a prática do direito com as suas funções a este nível serão temas a abordar, esta tarde, no Painel 'Do Direito à Política', no qual Bruno Melim – na qualidade de deputado eleito à Assembleia Legislativa Regional e vice-presidente da JSD Nacional – irá representar a Madeira.

Organizado pela Nova Assembleia – uma sociedade de debates da responsabilidade de alunos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa – o painel integra, além do madeirense, nomes como Tiago Mayan, Assunção Cristas, Constança Urbano de Sousa e Inês Sousa Real.

Na sua intervenção, Bruno Melim, que é também líder da JSD/M, irá sublinhar, "a importância dos mais jovens terem a preocupação de investir na formação e numa carreira que não se restrinja à política", refere o gabinete de comunicação do PSD em comunicado dirigido às redacções.

Quanto à questão das incompatibilidades, o deputado entende que "a limitação de mandatos deve existir para todos os membros de órgãos executivos e não apenas para alguns", exigindo-se "coerência".

Questões que Bruno Melim irá abordar enquanto orador, numa oportunidade em que também aludirá ao modelo seguido pelo Senado americano, no qual os deputados têm mandatos com a mesma duração, mas que se iniciam e terminam em períodos diferentes, admitindo a possibilidade de vir a ser repensada a participação política nos órgãos legislativos.