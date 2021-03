O PPM Madeira apoia António Melim como candidato independente ao Porto Santo nas Eleições Autárquicas.

De acordo com o partido este é "uma candidatura que é constituída por cidadãos do Porto Santo, que conhecem bem de perto as dificuldades" daquela ilha.

Já António Melim garante que "irá sempre que necessário consultar a população" e que a sua candidatura "será ganhadora".