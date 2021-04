Decorreu esta segunda-feira a apresentação pública dos 'Censos 2021', cerimónia que teve o propósito de explicar os objectivos da maior operação estatística realizada a nível nacional e que também acontece na Madeira. O momento foi aproveitado, também, para apelar a todos os madeirenses a melhor colaboração nesta acção.

A cerimónia realizada no Salão Nobre do Governo Regional contou com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

Oportunidade para ressalvar a importância deste trabalho quantitativo e qualitativo, ao admitir que “há muitas políticas que dependem do resultado desta análise”. Nomeadamente no relacionamento entre a RAM e a República, já que muitas verbas que são transferidas para a Madeira são determinadas pelo número de população residente.

Daí a redobrada “importância deste trabalho” que é “o maior trabalho de levantamento estatístico alguma vez feito na Região” e que “também influenciará as políticas que o Governo Regional terá”, sublinhou.

Com 86% dos agregados madeirenses com acesso à Internet, a expectactiva do Governo Regional é que pelo menos dois terços da população responda ao questionário através da Internet.

Na apresentação dos Censos 2021, Paulo Vieira, director regional de Estatística da Madeira, destacou “a aposta muito forte” no reforço da opção pela resposta aos Censos através da Internet. Mostrou-se mesmo convencido que esta opção “terá uma grande adesão”, sendo que a segunda alternativa sugerida é a resposta telefónica.

Destacou também o Protocolo de Saúde Pública que “estabelece todos os procedimentos” através de “protocolo muito completo que garante a segurança de todos”, e confirmou que os 389 recenseadores na Região poderão circular depois do recolher obrigatório.

Também fez saber que na Região “mais de metade dos coordenadores de freguesia são os próprios presidentes de Junta”.

Assinale-se que a área do maior concelho da Madeira, o Funchal, estão mobilizados 92 recenseadores, enquanto no Porto Moniz, o mais pequeno, apenas 4.

Há ainda cerca de 70 recenseadores suplentes, num total de perto de 450 elementos envolvidos neste processo.

Os resultados preliminares poderão ser conhecidos no final de Julho de 2021, os provisórios até Fevereiro de 2022, mas resultados definitivos, só em Outubro de 2022.

Refira-se que hoje arrancam oficialmente na Região - em simultâneo com o resto do país -, os trabalhos de campo dos Censos 2021 que, para além de fornecerem um vasto conjunto de informação estatística sobre as famílias e o parque habitacional, permitem a contagem rigorosa da população residente.

A partir desta segunda-feira, os agregados familiares começam a receber cartas com códigos e palavras-passe que servirão para aceder a censos2021.ine.pt, onde poderão dar as suas respostas a partir do dia censitário, marcado para 19 de Abril.

É a partir desta data que todas as respostas se devem reportar, embora a população tenha até 3 de Maio para enviar as suas respostas.