Presidente do Egipto diz que operação para desencalhar navio foi bem-sucedida

O Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, felicitou hoje a operação "bem-sucedida" que desencalhou o porta-contetores Ever Given que impede o tráfego marítimo no Canal do Suez desde terça-feira.

"Hoje, os egípcios foram bem-sucedidos no sentido de pôr fim à crise do navio que estava encalhado no Canal do Suez, apesar da enorme complexidade técnica que envolve o processo", disse Sissi através de uma mensagem na rede social Twitter.

O chefe de Estado do Egito pronunciou-se após a autoridade que gere o canal ter anunciado uma rotação de 80% em "boa direção", após manobras que decorreram durante a madrugada.

Apesar da mensagem de felicitações do presidente, a autoridade ainda não anunciou oficialmente o final da operação para desencalhar totalmente o navio de grande porte gerido por uma empresa de Taiwan.

De acordo com um repórter da France-Presse no local, o porta-contentores de 400 metros ainda se mantém imóvel.

Os portais da internet que acompanham o tráfego marítimo referem que o Ever Given ainda se encontra "parcialmente" atravessado no Canal do Suez.

Para Sissi, os "egípcios provaram hoje que ainda estão à altura das tarefas", sublinhando que o Canal do Suez, inaugurado em 1869 "foi escavado pelos avós (dos egípcios) com a força dos próprios corpos".

O primeiro movimento do navio, encalhado desde a semana passada, foi anunciado hoje, indicando uma saída para a crise provocada pelo incidente que obstruiu a passagem de mais de 400 navios.

De acordo com a revista britânica Lloyd's, especializada no trânsito marítimo, 452 navios no total aguardam a possibilidade de cruzar a passagem.

Os navios que utilizam o Canal do Suez representam cerca de 10% do comércio marítimo mundial.

O presidente da Autoridade do Canal do Sues, o almirante Ossama Rabie, prevê que vão ser necessários "três dias e meio" para restabelecer o funcionamento da passagem.