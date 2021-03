Trompista internacional dá masterclass no Conservatório

No próximo dia 29 de Março decorrerá, entre as 09 e as 12 horas, no Conservatório, uma masterclass de trompa orientada por Mickael Faustino, músico de renome internacional, que já tocou em prestigiadas salas da Europa e ainda da África do Sul, Emirados Árabes Unidos, China e Líbano.

Esta masterclass estará aberta a todos os alunos e professores desta instituição educativa.

Esta é mais uma masterclass promovida pelo Conservatório, que tem visto assim alargada e enriquecida a sua oferta formativa.

Sobre o músico

Natural de Leiria, Mikael Faustino iniciou os seus estudos musicais na Sociedade Artística e Musical Cortesense, prosseguindo na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo e na Escola Superior de Música e Artes e Espetáculo e terminando na Hochschule fur Musik und Theater Felix Mendelsohn, em Leipzig, onde concluiu o mestrado.

Como intérprete é membro das mais prestigiadas orquestras de jovens do mundo como: Gustav Mahler Jugendorchester, Schleswig Holstein Musik Orchestra.

É o mentor e director artístico do In Music, série televisiva em que solistas internacionais, músicos portugueses e figuras ímpares das orquestras e grandes referências mundiais abordam as suas carreiras numa conversa informal com recital.

Desde 2016, é membro da Meritis, uma associação que pretende apoiar jovens com potencial de desenvolvimento nas suas carreiras, proporcionando condições para a realização dos seus sonhos mais legítimos.