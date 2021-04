Na semana passada, aqui na Assembleia da República, aprovou-se legislação para o Centro Internacional de Negócios. Mais uma vez nós PSD mostrámos o que somos. Estamos sempre disponíveis para negociar desde que o resultado final seja para bem da Madeira e dos madeirenses. Foi o caso. A legislação aprovada vai ao encontro das recomendações de Bruxelas, e de várias instituições madeirenses ligadas ao CINM, mas também não cede a alguns disparates da extrema esquerda continental. Seja como for é bom que tenhamos consciência que estamos a falar de uma batalha ganha numa guerra que está longe de ter terminado. A extrema esquerda e a esquerda radical continental vão continuar a querer destruir o CINM porque já perceberam que o CINM cria riqueza e tudo o que cria riqueza vai contra a agenda da manutenção da pobreza defendida pela extrema esquerda. Já o PS esteve bem. Desta vez não ficou refém da extrema esquerda. Seria ótimo que os socialistas mantivessem esta postura corajosa e patriótica não só quanto ao CINM mas também em relação a outras matérias decisivas para a nossa Região (e para Portugal) e que passam por aprovação do Parlamento nacional. Mais uma vez insisto: o CINM é estratégico para a captação de investimento estrangeiro para Portugal. Não é só estratégico para a Madeira. É por isso que devemos insistir na estabilidade, na competitividade e na dimensão do CINM. Sem complexos ou receios. Com muita ambição e determinação. Não podemos ficar reféns de partidos de extrema esquerda (PCP) e da esquerda radical (Bloco e PAN) que ainda por cima não representam nada na Madeira (o PCP tem um deputado e o Bloco e o PAN nenhum no Parlamento regional).

O “CRONÓMETRO DA VERGONHA”

O PS continua a acumular dados no seu “cronómetro da vergonha”. O novo modelo aprovado para a compra de bilhetes aéreos para residentes e estudantes madeirenses está na gaveta do PS há quase 2 anos; o “ferry todo o ano”, prometido pelo PS, está atrasado dois anos; a compra de radares para os testes no aeroporto da Madeira está atrasado 3 anos. Para quando o PS cumpre com a (sua) expressão “palavra dada é palavra honrada”? É que não tem sido…

AS INCOMPETENCIAS DO PS

Entretanto o desnorte e a incompetência do PS de António Costa na governação nacional aumentam. Na última semana soubesse que o governo vai enterrar mais 463 milhões de euros na TAP (além dos 1200 milhões de há poucos meses). Como se fosse pouco também o Novo Banco vai receber para o seu saco sem fundo (idêntico ao que o governo criou na TAP) mais 598 milhões de euros (a somar aos 3 mil milhões que já lá foram enterrados). É por isso que não surpreende que o confisco fiscal dos socialistas tenha atingido novo máximo em 2020 (35% do PIB). A vergonha é ainda maior se tivermos em conta que este novo recorde socialista é atingido num ano negro para os portugueses e para a economia portuguesa devido à pandemia. Mesmo assim, sem dó nem piedade, os socialistas conseguem retirar aos trabalhadores, às empresas, às famílias e aos cidadãos um novo máximo de impostos, taxas e taxinhas. A juntar a este confisco fiscal Portugal também atingiu um novo máximo da sua insuportável dívida total. Já vai em 746 mil milhões de euros . Um número assustador. Mas é esta a forma do PS governar. Também o risco de pobreza em Portugal teve um aumento considerável. Já atinge perto de 20% da população e disparava para 45% se não existissem apoios do Estado. É, como é fácil de perceber, um barril de pólvora criado pelo PS mas disfarçado pela sua propaganda. Até quando?

Já nas áreas de soberania a incompetência e o desleixo são totais. Na segunda feira um grupo de marroquinos desembarcou tranquilamente numa praia do Algarve sem serem detetados. A maioria fugiu. Três foram apanhados (pela população) a passearem pela cidade… É esta a forma como as nossas fronteiras marítimas estão protegidas. Aliás é oportuno perguntar como é que um país que nem uma simples praia ou uma simples costa sabe vigiar está preparado para gerir milhares de quilómetros quadrados de área marítima atlântica (com a extensão da Plataforma Continental)? Já chamei à atenção do governo, aqui na Assembleia da República, para esta matéria. Já o descrédito das Instituições e dos Reguladores por parte do PS acentua-se. Portugal caiu para a pontuação mais baixa de sempre (!) na tabela de combate à corrupção (índice da Transparência Internacional). Ao mesmo tempo Portugal piorou no ranking das democracias mundiais (Instituto sueco V-Dem da Universidade de Gotemburgo). É este o Portugal criado pelo PS. Razão tem o professor Cavaco Silva que numa sábia entrevista, dada no início de março, dizia que Portugal vive “uma democracia amordaçada”. E é verdade. Só não vê quem não quer ver (ou é pago para não ver). A responsabilidade é do PS.