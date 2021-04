Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar organizam 36.º encontro

A realização do 35º. Encontro dos EMMMSU (Encontros Mensais dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar) decorreu na Igreja da Conceição, na Ponta do Sol, a 7 de Março de 2021, mas o grupo já está a preparar o próximo evento. Assim, a realização do 36.º Encontro será no próximo dia 11 de Abril na Igreja da Paróquia do Paul do Mar, Concelho da Calheta.

O Programa é o seguinte:

11H - Missa na Igreja Paroquial do Paul do Mar

12H - Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar. Também é de ação de graças pelos antigos militares que estão vivos. Nesta cerimónia serão referidos os antigos militares que faleceram em serviço no Ultramar. Esta cerimónia será realizada na referida Igreja no fim da Missa, para evitar ajuntamentos, por causa do “coronavírus”.

“Os antigos militares naturais da Madeira e seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da nossa Pátria no Ultramar (1961-1975)”, diz a organização, sendo que também estão incluídos os militares que serviram na Índia (1954-1961).

Os interessados em participar neste evento devem comunicar até o dia 09 de Abril para o número: 968041678 para mais informações. Todas as recomendações das autoridades de saúde (DGS) e do Governo Regional estarão acauteladas.