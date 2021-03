Encontros em atraso da 9.ª jornada

Disputaram-se hoje dois encontros relativos ao Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina 2020/2021, envolvendo as formações madeirenses da ADC Ponta do Pargo e do CD 1º de Maio.

A equipa da ADC Ponta do Pargo mediu forças com a formação do Sporting C. Portugal, com a formação da ponta oeste a ser derrotada por 4-0. Num confronto muito difícil para a equipa madeirense, o actual campeão em título e líder do campeonato, conquistou os quatro pontos em disputa no encontro.

A equipa da Ponta do Pargo, com 16 pontos, classifica-se no 7º lugar da tabela.

Já a formação do CD 1º de Maio deslocou-se até ao sul do país para defrontar o CTM Lagos, com vantagem para a equipa do Palheiro Ferreiro, que venceu por 4-1.

O atleta Gonçalo Gomes destacou-se com dois triunfos individuais, tendo a dupla Artur Silva/Humberto Júnior e o brasileiro em singulares, conquistado os restantes pontos para a equipa madeirense.

Com esta importante vitória, o CD 1º Maio soma 27 pontos, subindo ao 3º lugar, destacando-se a fase positiva desta equipa, após o regresso à competição.

Estas duas equipas prosseguem a competição já amanhã, trocando de adversários, em encontros agendados para as 11 horas.