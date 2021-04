Agência Regional da Energia e Ambiente lança aplicação móvel PICK UP & RIDE

A AREAM desenvolveu a aplicação PICK UP & RIDE com o objetivo de reduzir o congestionamento de trânsito automóvel junto às escolas e facilitar o momento em que os encarregados de educação vão buscar os seus educandos.

A aplicação informa a escola sobre a aproximação dos encarregados de educação, por ordem de chegada, permitindo-lhe, com antecipação, encaminhar as crianças mais pequenas para a zona de encontro ou, nos casos em que existe uma faixa Kiss and Ride, para as respetivas viaturas de forma ordenada e segura.

A aplicação tem ainda uma segunda funcionalidade para os alunos que possuem telemóvel e têm mais autonomia, em que a comunicação se faz diretamente entre os encarregados de educação e os alunos.

Esta aplicação surge pela necessidade de resolver um problema de congestionamento grave que algumas escolas apresentam no momento em que os pais vão buscar as suas crianças de automóvel privado, estacionando de forma desorganizada na envolvente da escola, ocupando passeios, paragens de autocarro e a faixa de rodagem, pondo em causa a segurança de todos e dos peões, em particular. A aplicação vem assim contribuir para reduzir o tempo de permanência dos encarregados de educação automobilizados na envolvente da escola.

Não tendo sido desenvolvida a pensar na situação pandémica em que vivemos hoje em dia, a aplicação dará também um contributo positivo neste âmbito, uma vez que ajudará a escola a reduzir o ajuntamento de pessoas à espera dos alunos e o seu tempo de permanência na escola.

A aplicação PICK UP & RIDE é gratuita e está disponível nas lojas online Play Store e App Store, nas versões Android e iOS, desde o dia 1 de fevereiro. Até à data, conta com 13 escolas aderentes dos concelhos do Funchal, Calheta, Ponta do Sol e Câmara de Lobos, pelo que os encarregados de educação que tiverem as suas crianças nestas escolas podem beneficiar deste serviço.

A AREAM – Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira, promotora da aplicação, pretende chegar a um número maior de escolas para que mais pessoas possam beneficiar. As escolas que quiserem também aderir devem contactar a AREAM, para receber uma breve formação e para que o nome da escola conste da lista.

A aplicação PICK UP & RIDE foi desenvolvida pela AREAM no âmbito do Projeto Civitas Destinations, cofinanciado pelo Programa Horizonte 2020.