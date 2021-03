Problemas de energia em Machico aguardam solução dos técnicos da Empresa de Electricidade

Segundo uma nota publicada na página de Facebook do Governo Regional, neste momento existem problemas de energia em algumas zonas de Machico, sendo que a resolução "implicará a substituição de equipamentos".

"As equipas da EEM estão no terreno, com o suporte da Protecção Civil, para que se proceda à reparação de todos os danos, tendo em vista a reposição do fornecimento de energia", revela.

Adianta ainda que a restante rede já está operacional, podendo existir falhas em alguns casos pontuais.

Energia começa a ser reposta aos poucos na Madeira "A EEM tem os seus técnicos e Administração em permanente acompanhamento da situação" e estima que em breve o fornecimento comece a ser reposto. "Este deverá ter início no Funchal", diz o Governo Regional João Filipe Pestana , 28 Março 2021 - 09:31