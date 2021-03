Secretaria do Ambiente e Comando Operacional da Madeira assinaram protocolo

Com o protocolo entre a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas e o Estado-Maior-General das Forças Armadas, assinado hoje, será possível a utilização de drones do Comando Operacional da Madeira(COM) para a recolha de informação precisa sobre o terreno e agilizar o trabalho dos topógrafos permitindo, desta forma, elaborar o cadastro com maior rapidez e com claros benefícios para a população.

“Estes drones, com tecnologia bastante avançada, vão permitir, na área do ordenamento do território, grandes vantagens para a população, na medida em que captam imagens rigorosas e rápidas do terreno facilitando o trabalho dos topógrafos pelo que se consegue elaborar o cadastro com maior agilidade". Susana Prada, secretaria regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações

O protocolo agora firmado, desenvolve o acordo assinado entre o Presidente do Governo Regional e o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas.