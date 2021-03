Drones motivam protocolo entre 'Ambiente' e Comando Operacional da Madeira

Está agendado para a próxima quarta-feira, dia 31 de Março, pelas 12 horas, a assinatura do protocolo entre a secretaria regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC) e o Comando Operacional da Madeira, com respeito ao uso de veículos aéreos não-tripulados (drones) e a outras actividades de interesse comum.

O acordo será firmado no Salão Nobre do Comando Operacional da Madeira, no Pico da Cruz, e prevê uma parceria entre este este órgão do Estado-Maior-General das Forças Armadas e a Secretaria Regional, através da Direção Regional do Ordenamento do Território.

Em representação das duas entidades vão marcar presenta a secretária regional do Ambiente, Susana Prada, e o Comandante Operacional da Madeira, Contra-Almirante João Dores Aresta.