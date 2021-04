Acesso à via rápida a partir do nó de Santa Luzia encerrado entre terça e quarta-feira

Devido a trabalhos de pavimentação, será necessário encerrar ao trânsito a entrada 11 para a VR1 a partir do nó de Santa Luzia no sentido Ribeira Brava-Machico, a partir das 19 horas de terça-feira até às 7 horas do dia seguinte, informa a Via Litoral.

Sugerem-se como alternativas, a utilização do acesso do nó anterior ou do nó seguinte.

Na mesma nota, a Via Litoral agradecemos "a compreensão para os incómodos que este condicionamento venha a causar" e solicita "a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local".

Refira-se ainda que os trabalhos poderão sofrer alterações em função das condições atmosféricas.