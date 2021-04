Acidente na via rápida provocou um ferido

Um ferido foi o resultado do acidente ocorrido esta manhã na via rápida, antes da entrada do túnel do Jardim Botânico, ao quilómetro 18,75, no sentido Santa Cruz-Funchal.

A vítima, um homem de 39 anos, ficou encarcerada no interior da viatura e teve de ser retirada pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que utilizaram o colete de extracção.

Foi de seguida transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

O sinistro deixou o trânsito bastante congestionado, com longas filas de carros em hora de ponta.