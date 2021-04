Portobay reabre unidades em Lisboa, Porto e Algarve

O grupo hoteleiro PortoBay anunciou a reabertura gradual dos hotéis que detém em Portugal Continental, a partir desta sexta-feira, dia 30 de Abril.

A primeira unidade a reabrir portas, já hoje, depois de meses de confinamento, é o PortoBay Falésia, no Algarve. Seguem-se o PortoBay Flores, no Porto, e o PortoBay Liberdade, em Lisboa, a 5 de Maio.

De referir que das 15 unidades deste grupo português, actualmente estão abertos nove hotéis, seis dos quais na Madeira, onde se situa a sede do grupo, e três no Brasil.

O hotel PortoBay Falésia, com 4 estrelas, fica situado nos Olhos de Água, no Algarve, e prima pelo acesso directo à praia da Falésia, com uma extensão de areal aos seus pés. Possui cerca de 310 quartos, que se envolvem com restaurantes com esplanadas, piscina exterior rodeada de verdes abundantes e espaçosos solários, miradouros com vistas encantadoras das rochas avermelhadas.

Situado numa das mais emblemáticas e históricas ruas do Porto, o PortoBay Flores é uma unidade 5 estrelas inaugurada no verão de 2019. Situado junto à Igreja da Misericórdia, e com 500 anos de história, o hotel palacete está à distância de um agradável passeio a pé das principais atrações turísticas da cidade. O PortoBay Flores tem 66 quartos e suites, restaurante, bar com acesso à Rua das Flores, Spa, ginásio e uma pequena piscina interior com luz natural. Conta ainda com uma sala de reuniões, sala de leitura e uma capela do século XVIII. O pátio ajardinado é um espaço calmo e sereno para relaxar em pleno centro da cidade.

Por fim, o hotel PortoBay Liberdade é o hotel de 5 estrelas do grupo PortoBay em Lisboa. Conta com uma localização excelente, junto a Avenida da Liberdade. Este boutique hotel tem características de resort urbano: piscina interior, ginásio com luz natural, SPA, esplanada, pátio, “rooftop” e varandas na maioria dos quartos.