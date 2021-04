'Arts Online' hoje com Nadir Lourenço em São Vicente

Termina hoje a quarta semana do projecto 'Arts Online', da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, que esta semana contabiliza já 20 dos 48 vídeos programados desde Março até Maio.

Para esta sexta-feira, caberá a Lourenço Nadir a interpretação da 'cover' da música 'Feeling Good' de Nina Simone, pianista, cantora e compositora.

A gravação do vídeo decorreu nas imediações da Capelinha de São Vicente mais conhecida por Capelinha do Calhau e que foi construída no bloco de basalto por volta de 1694.

Para ver a partir das 19 horas ou rever na plataforma Cultura Madeira em https://cultura.madeira.gov.pt.

Refira-se que Lourenço Nadir é vocalista dos NuLo e que com o guitarrista Nuno Vieira formaram o duo em Maio de 2017. Ao longo de 4 anos de existência têm participado em vários eventos na região, destacando-se showcase na FNAC e a participação na primeira edição da TEDx Funchal em Outubro do mesmo ano, com música original de Nuno Vieira e letra de Susana Figueiredo intitulada “Sorriso”. O repertório contempla as sonoridades dos anos 60 até à actualidade e na forja, encontra-se o primeiro CD.