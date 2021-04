Barreto está de consciência tranquila

Rui Barreto, secretário regional de Economia assegurou hoje estar de "consciência tranquila" em relação à omissão de rendimentos relativo ao ano de 2019, conforme o Semanário Expresso divulgou na passada sexta-feira.

À margem de visita a empresa na zona da Ajuda, Barreto disse de sua justiça.

"Vivo num estado de direito democrático onde tenho obrigações e direitos" começou por lembrar para dizer que "depois da poeira que se lançou, depois de algumas falsidades que foram suscitadas, devo no recato e no respeito pelas instituições prestar as devidas informações a quem de direito", confirmando depois já ter prestado esclarecimentos ao Tribunal Constitucional.

Dito isto, adiantou "podem escrever o que quiserem, podem ofender o que quiserem, podem vomitar o que quiserem" para deixar claro que sabe o que fez, qo afirmar que fê-lo "em consciência". Assegurou de resto estar de consciência tranquila. "Não cometi nenhuma ilegalidade", concretizou.