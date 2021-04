Intervenção na rede vai afectar distribuição de água na Calçada do Pico

A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, quarta-feira, dia 21 de Abril, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Calçada do Pico, na freguesia de São Pedro.

A referida intervenção vai afectar o abastecimento nos seguintes arruamentos, entre as 9h e as 16h: Calçada do Pico; Rua dos Arrifes; Beco do Salvador; Beco dos Arrifes; Travessa da Calçada do Pico; Rua do Castelo; Rua São João de Deus; Beco da Levada do Pico; Caminho da Achada (Edifício Jardins da Achada); Beco do Paiol; Beco da Soca.

No comunicado enviado esta tarde, o Município apela à compreensão de todos os munícipes.